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Курс валют на 25 вересня в обмінниках

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Курс валют на 25 вересня в обмінниках

Курс гривні до євро сьогодні становить 41,80 грн.

У неділю, 25 вересня, курс гривні до долара в банківських обмінниках залишився на попередньому рівні – 42,80 грн/дол.  

Курс гривні щодо євро також не змінився і становить 41,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,70 грн за дол., євро – 40,51 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% – з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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