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Курс валют на 25 сентября в обменниках

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Курс валют на 25 сентября в обменниках

Курс гривны по отношению к евро сегодня составляет 41,80 грн.

В воскресенье, 25 сентября, курс гривны к доллару в банковских обменниках остался на прежнем уровне – 42,80 грн/долл.

Курс гривны по отношению к евро также не изменился и составляет 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,70 грн/долл., евро – 40,51 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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