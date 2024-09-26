Промислова інфляція в Україні: в яких сферах найшвидше ростуть ціни

Промислова інфляція в Україні почала сповільнюватись - в річному вимірі вже становить 31,2%, зростання цін на промислову продукцію у порівнянні з липнем склало 2,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

За даними відомства, найшвидше річне зростання цін на послуги спостерігається в енергетичному секторі, де показник досяг 56,2%. Також у річному вимірі індекс цін зріс на 7,4% у добувній промисловості та на 9,2% – у переробній.

У порівнянні з липнем, ціни на промислову продукцію в серпні зросли на 2,2%. Зокрема, у видобувній галузі ціни підвищилися на 0,4%, у переробній – на 1,1%, а в енергетичному секторі – на 3,6%.

Нагадаємо, здорожчання електроенергії у червні спровокувало зростання як споживчої, так і промислової інфляції. Індекс цін виробників (ІЦП) промислової продукції в Україні у червні порівняно з травнем збільшився на 14%.

За даними НБУ, інфляція поступово зростатиме, зокрема в наступні місяці внаслідок збереження ринкового тиску на бізнес, який змушений буде витрачати більше коштів для підтримки виробничих процесів. Зростанню інфляції також сприятиме вичерпання ефекту значних врожаїв минулих років і новий фактор – очікуване підвищення акцизних платежів.

Інфляція помірно зростатиме в наступні місяці передусім через збереження тиску на витрати бізнесу, вичерпання ефектів значних минулорічних урожаїв та очікуване підвищення акцизів.

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