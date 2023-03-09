Що буде з доларом після падіння до мінімуму за пів року: прогноз від Гетманцева

Голова фінансового комітету ВР не бачить чинників, здатних повернути той курс, що був до повномасштабного вторгнення РФ.

Середньозважений курс гривні до долара в українських банках наприкінці лютого становив 38,94 грн/$. Це мінімум за пів року - від липня-серпня 2022 року, коли Національний банк України підняв офіційний курс до 36,57 грн/$.

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев зазначив, що підстав для корекції офіційного курсу в найближчій перспективі немає.

За його словами, позитивно вплинула на курс, зокрема, дія спеціальних депозитних продуктів, коли населення може обміняти валюту за курсом максимально наближеним до офіційного.

“Депозити населення у валюті зростають стабільно від серпня минулого року. На сьогодні вони не лише відновились, а й перевищують довоєнний рівень. Це знижує попит на валюту на готівковому ринку”, — підкреслив Гетманцев.

Однак, голова парламентського комітету раніше заявив, що не бачить чинників, здатних повернути курс, що був до війни.

“Я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде”, — наголосив він.

На його думку, рівень інфляції у 22% за підсумками минулого року в країні вже ніколи "не відіграється", хоч він був дещо меншим за прогнози, які озвучували на початку війни.

Нагадаємо, в Україні різко подешевшав готівковий долар. Американська валюта за два місяці поточного року здешевшала майже на дві гривні.

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