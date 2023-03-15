Борг Януковича перед РФ у $3 млрд: Зеленський прокоментував рішення британського суду

Зеленський наголосив, що російські гроші та брудні схеми використовувались, як частина агресії проти України.

Верховний суд Британії виніс ухвалу у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 15 березня.

"Є сьогодні й важливе рішення в Лондоні – у справі щодо кремлівського хабара Януковичу ще 2013 року. Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що російська агресія розпочалася вже тоді, 2013-го – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою.

"Саме в такому контексті й варто розглядати справу про 3 мільярди євробондів. Повністю розглядати. І це справедливо", – підсумував він.

"Гроші Януковича": що відомо

Нагадаємо, що російський диктатор Путін пообіцв своїй маріонетці Януковичу в останні місяці його правління 15 млрд доларів.

Перший транш – тримільярдний кредит, оформлений у єврооблігаціях, був розміщений на Ірландській фондовій біржі. Термін погашення облігацій – 20 грудня 2015 року. Проте український уряд увів мораторій на погашення цього боргу. У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона.

Сьогодні Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі "боргу Януковича". Судовий розгляд відбудеться за повною процедурою та у відкритому засіданні, як цього і вимагала українська сторона.

"Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд цим підтримав позицію України", – йдеться в повідомленні українського Мінфіну.

Довгоочікуване рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані в 2013 році напередодні Революції Гідності, були частиною протиправної політичної та військової агресії з боку Москви.

"Успіх захисту України залежить від того, чи зможе вона встановити, що росія погрожувала застосуванням сили та що ці погрози були причиною рішення України укласти угоду. Це питання може бути вирішене лише після суду", — сказав суддя Роберт Рід, якого цитує Bloomberg.

Борг Януковича: Верховний суд оголосив рішення на користь України

Раніше зрадник Царьов розповів, що Віктор Янукович хотів розділити Україну, надавши західним областям автономію.

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