Долг Януковича перед РФ в $3 млрд: Зеленский прокомментировал решение британского суда

Зеленский подчеркнул, что российские деньги и грязные схемы использовались как часть агрессии против Украины.

Верховный суд Британии вынес постановление по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 15 марта.

"Есть сегодня и важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще в 2013 году. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия началась уже тогда, в 2013-м – политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой.

"Именно в таком контексте и стоит рассматривать дело о 3 миллиардах евробондов. Полностью рассматривать. И это справедливо", – подытожил он.

"Деньги Януковича": что известно

Напомним, что российский диктатор Путин пообещал своей марионетке Януковичу в последние месяцы его правления 15 млрд долларов.

Первый транш – трехмиллиардный кредит, оформленный в еврооблигациях, был размещен на Ирландской фондовой бирже. Срок погашения облигаций – 20 декабря 2015 года. Однако украинское правительство ввело мораторий на погашение этого долга. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона.

Сегодня Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины по делу "долга Януковича". Судебное разбирательство состоится по полной процедуре и в открытом заседании, как этого и требовала украинская сторона.

"Верховный Суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде. Постановив это знаковое решение спустя более семи лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный Суд этим поддержал позицию Украины", – говорится в сообщении украинского Минфина.

Долгожданное решение позволяет Украине утверждать, что облигации, проданные в 2013 году в канун Революции Достоинства, были частью противоправной политической и военной агрессии со стороны Москвы.

"Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала применением силы и что эти угрозы были причиной решения Украины заключить соглашение. Этот вопрос может быть решен только после суда", — сказал судья Роберт Рид, которого цитирует Bloomberg.

Долг Януковича: Верховный суд объявил решение в пользу Украины

Ранее предатель Царев рассказал, что Виктор Янукович хотел разделить Украину, предоставив западным областям автономию.

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