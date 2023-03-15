За дочь: мужчина насмерть забил педофила рогами лося

Мужчине было предъявлено обвинение. Пока его содержат в тюрьме округа Кук под залог в 1 миллион долларов.

В США житель Миннесоты использовал лосиные рога, чтобы убить сексуального преступника, который, по его словам, преследовал дочь.

Об этом сообщает foxnews.

Согласно судебным документам, житель Миннесоты считал, что Лоуренс Скалли, которого уже судили за развращение 6-летней девочки в 1979 году, преследовал его маленькую дочь.

Согласно судебным документам, отец вошел в полицейский участок Миннесоты в крови и сказал полицейским, что убил мужчину.

Сначала он применил лопату, которой уларив жертву от 15 до 20 раз, а затем "добил его" рогами лося.

Подозреваемый, 27-летний Леви Акстел, был заключен под стражу и предъявлен обвинением в убийстве второй ступени в смерти 77-летнего Лоуренса В. Скалли.

Согласно свидетельству о вероятной причине нападения, Акстел подозревал Скалли в преследовании его маленькой дочери в детском саду.

Акстелл сказал, что знал Скалли в течение длительного времени "и знал о его сексуальных преступлениях".

Мужчине было предъявлено обвинение. Пока его содержат в тюрьме округа Кук под залог в 1 миллион долларов.

Напомним, мужчину признали виновным в 33 убийствах, 9 случаях соучастия в убийствах и ряде других тяжких преступлений. За это обвиняемому присудили наказание в виде 1310 лет лишения свободы.

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