За доньку: чоловік на смерть забив педофіла рогами лося

Чоловікові було пред'явлено звинувачення. Наразі його утримують у в'язниці округу Кук під заставу в 1 мільйон доларів.

У США житель Міннесоти використав лосині роги, щоб убити сексуального злочинця, який, за його словами, переслідував доньку.

Про це повідомляє foxnews.

Згідно з судовими документами, житель Міннесоти вважав, що Лоуренс Скаллі, якого вже судили за розбещення 6-річної дівчинки 1979 року, переслідував його маленьку доньку.

Згідно з судовими документами, батько увійшов до поліцейської дільниці Міннесоти в крові і сказав поліцейським, що вбив чоловіка.

Спочатку він застосував лопату, якою вдарив жертву від 15-ти до 20-ти разів, а потім "добив його" рогами лося.

Підозрюваний, 27-річний Леві Акстел, був узятий під варту та йому було висунуто обвинувачення у вбивстві другого ступеня 77-річного Лоуренса В. Скаллі.

Відповідно до свідчення про ймовірну причину нападу, Акстел підозрював Скаллі у переслідуванні його маленької доньки в дитячому садку.

Акстелл сказав, що знав Скаллі протягом тривалого часу "і знав про його сексуальні злочини".

Чоловікові було пред'явлено звинувачення. Наразі його утримують у в'язниці округу Кук під заставу в 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, чоловіка визнали винним у 33-х вбивствах, 9-ти випадках співучасті у вбивствах та низці інших важких злочинів. За це обвинуваченому присудили покарання у вигляді 1 310 років позбавлення волі.

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