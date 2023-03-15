Очільник Пентагону розповів, чи підтримує рішення Зеленського щодо Бахмута

Ллойд Остін наголосив, що Україна має значення не лише для США, але й всього світу. Адже йдеться про основи міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вітає доблесть і наполегливість українських солдатів, які воюють у Бахмуті.

Про це очільник Пентагону заявив на брифінгу, інформує CNN.

"Українці роблять щось надзвичайне в районі Бахмута. Росіяни працювали над взяттям Бахмута вже близько семи місяців, і вони не досягли успіху – і це через старанність, відданість, зосередженість українських солдатів", – заявив він.

Остін наголосив, що будь-яке рішення про те, залишатися українським військам у Бахмуті чи передислокуватись, ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

"Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно. Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам", – сказав Остін і додав, що Пентагон буде підтримувати будь-яке рішення Зеленського з цього питання.

Також він зазначив, що спостерігав двопартійну підтримку США в наданні допомоги Україні і висловив сподівання, що така підтримка буде і надалі.

"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для світу. Це стосується міжнародного порядку, заснованого на правилах", – підсумував Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який теж брав участь у брифінгу, додав, що Росія робить "невеликі тактичні успіхи" навколо міста Бахмут, але "надзвичайно великою ціною".

Нагадаємо, 14 березня відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому учасники "висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута".

Раніше голова Пентагону Ллойд Остін заявив про перехід у вирішальний момент боротьби України за свободу. Також він сказав, що Україна може отримати більше систем ППО, і повідомив, що наразі дев’ять країн світу зголосилися передати Україні 150 танків Leopard.

Сьогодні, 15 березня, відбулася десята зустріч у форматі "Рамштайн". Очільник Міноборони України Олексій Резніков підбив підсумки "Рамштайну-10".

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