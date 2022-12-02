SCM за 9 місяців сплатила до бюджету понад 60 млрд гривень податків

49 млрд грн поступило до державного бюджету, 8,3 млрд грн – до місцевих бюджетів.

За 9 місяців 2022 року українські підприємства інвестиційної групи SCM сплатили до державного та місцевих бюджетів 60,2 млрд грн податків і зборів.

Про це йдеться в повідомленні SCM.

Українські підприємства інвестиційної групи SCM направили 57,3 млрд грн податків та зборів до бюджетів всіх рівнів. Ще 2,8 млрд грн сплатили до бюджету асоційовані та спільні підприємства.

З 57,3 млрд грн сплачених підприємствами SCM – 49 млрд грн поступило до державного бюджету, 8,3 млрд грн – до місцевих бюджетів.

«Попри повномасштабне російське вторгнення в Україну SCM продовжує інвестувати в економіку та енергетичну незалежність нашої країни», — повідомили в компанії.

Капітальні інвестиції з січня по жовтень 2022 року досягли 13,3 млрд грн. Більша частина з цих коштів — заходи посилення енергетичної безпеки країни: капітальний ремонт електричних мереж, переоснащення установок енергетичних блоків теплоелектростанцій, буріння нафтогазових свердловин, відкриття нових лав, збагачення вугілля, тощо.

На соціальні програми витрачено 6,1 млрд гривень. Найбільші видатки склали охорона навколишнього середовища та соціальні програми для мешканців регіонів присутності.

Також бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» продовжують підтримувати Україну та українців в ці складні часи. З 24 лютого на допомогу ЗСУ і гуманітарні програми направлено більше 3,5 млрд грн.