SCM за 9 месяцев уплатила в бюджет более 60 млрд гривен налогов

49 млрд грн поступило в государственный бюджет, 8,3 млрд грн – в местные бюджеты.

За 9 месяцев 2022 года украинские предприятия инвестиционной группы SCM уплатили в государственный и местные бюджеты 60,2 млрд грн налогов и сборов.

Об этом говорится в сообщении SCM.

Украинские предприятия инвестиционной группы SCM направили 57,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Еще 2,8 млрд грн уплатили в бюджет ассоциированные и совместные предприятия.

Из 57,3 млрд грн уплаченных предприятиями SCM – 49 млрд грн поступило в государственный бюджет, 8,3 млрд грн – в местные бюджеты.

«Несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, SCM продолжает инвестировать в экономику и энергетическую независимость нашей страны», — сообщили в компании.

Капитальные инвестиции с января по октябрь 2022 достигли 13,3 млрд грн. Большая часть этих средств — меры усиления энергетической безопасности страны: капитальный ремонт электрических сетей, переоснащение установок энергетических блоков теплоэлектростанций, бурение нефтегазовых скважин, открытие новых рядов, обогащение угля и т.д.

На социальные программы израсходовано 6,1 млрд гривен. Наибольшие расходы составили охрана окружающей среды и социальные программы жителей регионов присутствия.

Также бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб «Шахтер» продолжают поддерживать Украину и украинцев в эти сложные времена. С 24 февраля на помощь ВСУ и гуманитарные программы направлено более 3,5 млрд. грн.