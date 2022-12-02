Jerry Heil и KOLA довели до слез совместным исполнением гимна Украины

Украинская певица KOLA и Jerry Heil растрогали украинцев совместным исполнением гимна Украины.

На странице в Instagram KOLA разместила черно-белое видео, в котором вместе с Джерри нежно и одновременно эмоционально поют. "Мы все выдержим! Потому что мы самые сильные! Люблю тебя, Джерри", — подписала ролик KOLA.

В свою очередь, поклонники артисток поделились эмоциями, которые у них вызвало совместное исполнение гимна: "с ноги в душу", "какие же вы талантливые! Просто мурашки и сердце замирает от искренности и мощи! Лучшее исполнение гимна, которое я только слышала", "Тот момент, когда дети возле тебя спят, смотришь без звука, понимаешь с первого слова по губам и плачешь", "Когда чувства боли и гордости за свою Украину соединились в одном звучании. Спасибо за исполнение!".

Напомним, что в этом году Jerry Heil стала финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2023". Артистка вошла в десятку исполнителей, которые будут бороться за право представить нашу страну на международном музыкальном первенстве, которое в следующем году состоится в Ливерпуле, Великобритания.

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