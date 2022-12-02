Jerry Heil та KOLA розчулили до сліз спільним виконанням гімну України

Українська співачки KOLA та Jerry Heil розчулили українців спільним виконанням гімну України.

На сторінці в Instagram KOLA розмістила чорн-біле відео, у якому разом з Джері ніжно та, водночас, доволі емоційно співають. "Ми все витримаємо! Бо ми найсильніші! Люблю тебе, Джері", - підписала ролик KOLA.

Своєю чергою, шанувальники артисток поділилися емоціями, які в них викликало спільне виконання гімну: "з ноги в душу", "які ж ви талановиті! Просто мурахи і серце завмирає від щирості і потужності! Найкраще виконання гімну, яке я тільки чула", "Той момент, коли діти біля тебе сплять, дивишся без звуку, розумієш з першого слова по губах і плачеш", "Коли відчуття болю і гордості за свою Україну з'єдналися в одному звучанні. Дякую за виконання!".

Нагадаємо, що цьогоріч Jerry Heil стала фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2023". Артистка увійшла до 10-ки виконавців, які боротимуться за право представити нашу країну на міжнародній музичній першості, яка наступного року відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія.

Читайте також: