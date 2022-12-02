Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil та KOLA розчулили до сліз спільним виконанням гімну України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
119
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil та KOLA розчулили до сліз спільним виконанням гімну України

KOLA та Jerry Heil

Артистки зачарували емоційним співом.

Українська співачки KOLA та Jerry Heil розчулили українців спільним виконанням гімну України.

На сторінці в Instagram KOLA розмістила чорн-біле відео, у якому разом з Джері ніжно та, водночас, доволі емоційно співають. "Ми все витримаємо! Бо ми найсильніші! Люблю тебе, Джері", - підписала ролик KOLA.

Своєю чергою, шанувальники артисток поділилися емоціями, які в них викликало спільне виконання гімну: "з ноги в душу", "які ж ви талановиті! Просто мурахи і серце завмирає від щирості і потужності! Найкраще виконання гімну, яке я тільки чула", "Той момент, коли діти біля тебе сплять, дивишся без звуку, розумієш з першого слова по губах і плачеш", "Коли відчуття болю і гордості за свою Україну з'єдналися в одному звучанні. Дякую за виконання!".

Нагадаємо, що цьогоріч Jerry Heil стала фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2023". Артистка увійшла до 10-ки виконавців, які боротимуться за право представити нашу країну на міжнародній музичній першості, яка наступного року відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
119
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація