У "Нафтогазі України" проводять обшуки через несплату 3 мільярдів гривень

Правоохоронці заявили, що зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

Державна фіскальна служба проводить обшуки в НАК "Нафтогаз України" у справі про ухилення посадовців від сплати ПДВ на суму 2,7 мільярдів гривень.

Про це 11 червня повідомила пресслужба ДФС у Facebook.

"Державна фіскальна служба продовжує розслідування у кримінальному провадженні за фактом ймовірного ухилення службових осіб АТ НАК “Нафтогаз України” від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн. Наразі ДФС проводить ряд обшуків у приміщеннях згаданої компанії", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, від жовтня 2015 року донині службовці НАК не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому", внаслідок чого до держбюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

"Підприємства-виробники теплової енергії фактично не споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі (ГТС) України, однак "Нафтогаз" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", - наголошують в ДФС.

Правоохоронці зазначили, що зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків. Зокрема, здобуто докази, що службові особи НАК "Нафтогаз України" не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу.

Правову оцінку діями посадовців "Нафтогазу", а також суму збитків, буде встановлено під час досудового розслідування та судово-економічної експертизи.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади керівника НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. За його словами, "Нафтогаз" показав мінус 11 млрд збитків у цьому році. Водночас президент переконаний, що державна компанія має бути прибутковою, тому уряд ухвалив рішення як головний акціонер НАК "Нафтогаз" змінити керівництво.

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