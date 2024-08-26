В Україні стрімко здорожчав популярний літній продукт

На оптовому ринку сільськогосподарської продукції пояснили, чому значно підвищилась ціна на лохину.
В Україні різко здорожчала лохина. Так, на одному з найбільших оптових ринків країни в середині серпня ця ягода коштувала в середньому 95 грн/кг, тоді як минулого тижня (закінчився 25 серпня) ціни зросли до 135 грн/кг. Тобто, на 42%.
Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у коментарі OBOZ.UA.
Маркетолог зазначила, що на значне підвищення цін на лохину вплинули два фактори. Зокрема:
- закінчення основного періоду врожаю;
- обмеженн пропозиції.
"Стрибок ціни майже вдвічі може свідчити про початок завершення сезону, коли на ринку залишаються тільки останні партії продукції. Враховуючи це, ціни, ймовірно, будуть продовжувати зростати до кінця сезону", – повідомила Попович.
Водночас Тетяна Попович наголосила: у разі, якщо будуть нові поставки з інших регіонів чи країн, це може тимчасово знизити ціни. Визнавши водночас, що довгострокова стабілізація "не очікується до наступного сезону".
Скільки лохина коштує в супермаркетах
Водночас, за моніторингом OBOZ.UA, великі мережі українських супермаркетів продають лохину в середньому по 212,66 грн.
Зокрема:
- Metro – 229,98 грн/кг;
- Novus – 229 грн/кг;
- Auchan – 179 грн/кг.
Раніше Держстат повідомив, що у травні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію від виробників збільшилися на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В Україні ціни піднялися на 17,0%, а поза її межами — на 4,1%.
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