В Украине стремительно подорожал популярный летний продукт

На оптовом рынке сельскохозяйственной продукции объяснили, почему значительно повысилась цена на голубику.

В Украине резко подорожала голубика. Так, на одном из крупнейших оптовых рынков страны в середине августа эта ягода стоила в среднем 95 грн/кг, на прошлой неделе (закончилась 25 августа) цены выросли до 135 грн/кг, то есть на 42%.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии OBOZ.UA.

Маркетолог отметила, что на значительное повышение цен на голубику повлияли два фактора, в частности:

окончание основного периода урожая;

ограничение предложения.

"Прыжок цены почти вдвое может свидетельствовать о начале завершения сезона, когда на рынке остаются только последние партии продукции. Поэтому цены, вероятно, будут продолжать расти до конца сезона", – сообщила Попович.

В то же время Татьяна Попович отметила: в случае, если будут новые поставки из других регионов или стран, это может временно снизить цены, признав при этом, что долгосрочная стабилизация "не ожидается до следующего сезона".

Сколько голубика стоит в супермаркетах

В то же время, согласно мониторинга OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику в среднем по 212,66 грн.

В частности:

Metro – 229,98 грн/кг

Novus – 229 грн/кг

Auchan – 179 грн/кг

Ранее Госстат сообщил, что в мае 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию от производителей увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Украине цены поднялись на 17,0%, а за ее пределами – на 4,1%.

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