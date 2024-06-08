Летом в Украине могут подорожать овощи и фрукты: прогноз экспертов

Традиционно, летом в Украине стоимость всех локальных овощей и фруктов невысокая. Впрочем, в этом году ситуация с ценами может измениться из-за сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает Р БК.Украина со ссылкой на экспертов.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что в этом году овощи продаются по ценам в прошлом году. Их стоимость будет постепенно снижаться по мере наступления сезона. По его словам, летом цены на овощи и фрукты могут изменяться под влиянием ряда факторов: урожайности, спроса и предложения, логистики и энергетических затрат. Именно из-за последнего фактора они могут быть не очень дешевыми.

По его словам, рост цен из-за отключения света был характерен для холодного периода с января по май 2023 года. В настоящее время затраты на генераторы для теплиц минимальны, поэтому это не должно существенно повлиять на себестоимость продукции.

Между тем, руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович говорит, что частые отключения электроэнергии могут привести к росту цен из-за необходимости использовать генераторы для теплиц. Подобная ситуация уже наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные затраты на энергию повышали стоимость продукции.

Как сообщалось, в Украине резко упали цены на популярный летний продукт – тепличные огурцы. Очередное удешевление в данном сегменте в начале июня специалисты назвали традиционным из-за увеличения на рынке предложения огурцов из летних теплиц.

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