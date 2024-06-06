Зарплаты в Украине выросли: кто получает больше всего

Украинцы стали получать больше почти на 25%. В то же время, наиболее высокооплачиваемыми профессиями остаются IT-специалисты, финансисты, работники страховой сферы и отрасли авиационного транспорта.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным ведомства, в I квартале 2024 средняя заработная плата среди украинцев составляла 18 903 грн. За аналогичный период в прошлом году в Украине платили 22,5% меньше.

В настоящее время наиболее оплачиваемыми сферами являются:

информация и телекоммуникации — 49473 грн (+35,6%)

финансовая и страховая деятельность — 39116 грн (+18,2%)

авиационный транспорт — 34 699 грн (+30%)

государственное управление и оборона

обязательное социальное страхование — 23 376 грн (22,5%)

оптовая и розничная торговля

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 22 809 грн (27,9%)

Напомним, с начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев. Теперь выплаты составляют 7800 грн. на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 грн. на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.

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