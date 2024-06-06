Зарплати в Україні зросли: хто отримує найбільше

Українці стали отримувати більше майже на 25%. Водночас найбільш високооплачуваними професіями залишаються IT-фахівці, фінансисти, працівники страхової сфери та галузі авіаційного транспорту.

Про це повідомили в Державній службі статистики України.

За даними відомства, у I кварталі 2024 року середня заробітна плата серед українців становила 18 903 грн. За аналогічний період минулого року в Україні платили 22,5% менше.

Наразі найбільш оплачуваними сферами є:

інформація та телекомунікації — 49473 грн (+35,6%)

фінансова та страхова діяльність — 39116 грн (+18,2%)

авіаційний транспорт — 34 699 грн (+30%)

державне управління та оборона

обов'язкове соціальне страхування — 23 376 грн (22,5%)

оптова та роздрібна торгівля

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 22 809 грн (27,9%)

Нагадаємо, від початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.

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