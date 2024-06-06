Зарплати в Україні зросли: хто отримує найбільше

У I кварталі 2024 року середня заробітна плата серед українців становила 18 903 грн.
Українці стали отримувати більше майже на 25%. Водночас найбільш високооплачуваними професіями залишаються IT-фахівці, фінансисти, працівники страхової сфери та галузі авіаційного транспорту.
Про це повідомили в Державній службі статистики України.
За даними відомства, у I кварталі 2024 року середня заробітна плата серед українців становила 18 903 грн. За аналогічний період минулого року в Україні платили 22,5% менше.
Наразі найбільш оплачуваними сферами є:
- інформація та телекомунікації — 49473 грн (+35,6%)
- фінансова та страхова діяльність — 39116 грн (+18,2%)
- авіаційний транспорт — 34 699 грн (+30%)
- державне управління та оборона
- обов'язкове соціальне страхування — 23 376 грн (22,5%)
- оптова та роздрібна торгівля
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 22 809 грн (27,9%)
Нагадаємо, від початку квітня 2024 року уряд України розширив державну соціальну підтримку для дітей, які втратили батьків-добровольців. Тепер виплати становлять 7800 грн на кожну неповнолітню дитину та 6100 грн на кожну дитину в сім'ях із двома або більше дітьми.
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