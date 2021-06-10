Законопроєкт № 4212 може підвищити рівень куріння в Україні — британський експерт

Тотальна заборона на інформацію про електронні сигарети і системи нагрівання тютюну може знову переключити курців на найбільш небезпечні традиційні сигарети.

Експерт у сфері тютюнового законодавства, колишній керівник ASH UK — провідної британської організації щодо боротьби з курінням, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс вважає, що повна заборона інформації про всі нікотиновмісткі вироби в Україні принесе зворотний ефект — і більше людей можуть знову почати курити.

Такий висновок зробив британський експерт, вивчивши основні положення законопроєкту №4212, вже ухваленого парламентом в першому читанні.

"Потрібно більш пропорційно регулювати ризики. Так, необхідна повна заборона на рекламу звичайних сигарет і займистих тютюнових виробів, але для товарів з меншим ризиком для здоров'я обмеження повинні бути менші", — зазначив Бейтс.



На думку британського експерта, основна проблема законопроєкту № 4212 в тому, що він розглядає всі нікотиновмістків вироби однаково. Хоча, наприклад, в Британії вже застосовують різні підходи: більш жорсткий — до звичайних сигарет, менш жорсткий — до альтернативних виробів зі зниженим ризиком — зокрема, до електронних сигарет і систем нагрівання тютюну.

Експерт закликав Україну не повторювати невдалий досвід Сан-Франциско, який після введення більш жорстких обмежень на електронні сигарети зіткнувся зі зростанням рівня куріння звичайних сигарет серед молоді.

"Боюся, Україна йде зараз схожою дорогою. Такі закони принесуть більше шкоди для здоров'я населення, оскільки блокуватимуть додаткові можливості для зниження рівня куріння найбільш небезпечною тютюнової продукції", — упевнений Клайв Бейтс.

Нагадаємо, що 27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проєкт закону № 4212 — "Про внесення змін до статті 22 Закону "Про рекламу", заборонивши рекламу електронних сигарет.

Вже після ухвалення законопроєкту № 4212 в першому читанні депутати запропонували майже 300 поправок, які вводять додаткові, набагато більш жорсткі обмеження.

Зокрема, пропонується ввести заборону на "розміщення будь-якої інформації в інтернеті, в соціальних чи інших цифрових мережах" щодо відношення до всіх алкогольних і тютюнових виробів.

Тютюновим компаніям пропонується також повністю заборонити взаємодію із засобами масової інформації.

Категорично проти такого підходу виступила Європейська Бізнес Асоціація.

"У споживачів повинна залишитися можливість отримання інформації рекламного характеру про алкогольні напої, тютюнові вироби та електронні сигарети, для свідомого вибору продукції, зокрема, на Інтернет-сайтах ліцензованих місць торгівлі, через які можна замовляти доставку таких товарів для власного споживання", — впевнена виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

Законопроєкт розкритикували у Всеукраїнській рекламній коаліції — за їхніми прогнозами, через законопроєкт № 4212 рекламний ринок України втратить 10-15% річного доходу — тобто до 2,5 млрд грн.

Проти законопроєкту і Національна спілка журналістів України — адже потенційні втрати українських засобів масової інформації від "тотальної заборони" оцінюються в 3,6 млрд грн.

Серед поправок також заборона на будь-яку співпрацю тютюнових компаній і громадських (зокрем, благодійних) організацій.

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