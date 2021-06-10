Експерти розповіли, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера

Адже у кожної трансмісії є переваги та недоліки.

Як відомо, автомобілі SUV-сегмента (кросовери) стають все більш затребуваними на ринку.

У зв'язку з цим, фахівці вирішили розповісти, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера.

Часом водії не можуть визначитися з тим, який варіант трансмісії є найкращим для цього сегмента машин. Для того щоб визначити відповідний тип трансмісії, були взяті три кросовери, а саме Skoda Karoq, Mazda CX-30 і Subaru XV.

Експерти провели низку тестів і дійшли до спільної думки про те, що для експлуатації бездоріжжям найкраще підійде "автомат". Річ у тому, що "роботи" під час підйомів угору погано працюють. Електроніка може розімкнути зчеплення, і автомобіль скочується назад. Так відбувається через те, що електроніка боїться перегріву.

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А ось для активної їзди асфальтованими трасами цілком можна вибирати роботизовану коробку передач. Стверджується, що різниця в зручності управління тягою у сучасних варіаторів порівняно з автоматом не принципова, зате такі коробки дозволяють економити на пальному.

Що стосується механіки, то вона є базовою, але більшість водіїв упевнені, що говорити про комфорт і зручність з цієї трансмісією не доводиться, особливо під час пересування в місті, тому спочатку не розглядають позашляховики, оснащені такою коробкою передач. Таким чином, вибір коробки передач для кросовера залежить від того, як і де ви збираєтеся їздити.

Раніше було названо п'ять очевидних переваг варіатора над іншими трансмісіями.

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