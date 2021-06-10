Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Експерти розповіли, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера

Експерти розповіли, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера

Експерти розповіли, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера

Адже у кожної трансмісії є переваги та недоліки.

Як відомо, автомобілі SUV-сегмента (кросовери) стають все більш затребуваними на ринку.

У зв'язку з цим, фахівці вирішили розповісти, яка коробка передач найкраще підійде для кросовера.

Часом водії не можуть визначитися з тим, який варіант трансмісії є найкращим для цього сегмента машин. Для того щоб визначити відповідний тип трансмісії, були взяті три кросовери, а саме Skoda Karoq, Mazda CX-30 і Subaru XV.

Експерти провели низку тестів і дійшли до спільної думки про те, що для експлуатації бездоріжжям найкраще підійде "автомат". Річ у тому, що "роботи" під час підйомів угору погано працюють. Електроніка може розімкнути зчеплення, і автомобіль скочується назад. Так відбувається через те, що електроніка боїться перегріву.

А ось для активної їзди асфальтованими трасами цілком можна вибирати роботизовану коробку передач. Стверджується, що різниця в зручності управління тягою у сучасних варіаторів порівняно з автоматом не принципова, зате такі коробки дозволяють економити на пальному.

Що стосується механіки, то вона є базовою, але більшість водіїв упевнені, що говорити про комфорт і зручність з цієї трансмісією не доводиться, особливо під час пересування в місті, тому спочатку не розглядають позашляховики, оснащені такою коробкою передач. Таким чином, вибір коробки передач для кросовера залежить від того, як і де ви збираєтеся їздити.

Раніше було названо п'ять очевидних переваг варіатора над іншими трансмісіями.