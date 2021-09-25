Астрологічний прогноз на 25 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли на шляху до поставленої мети можна — і треба! — долати сумніви у власних силах і діях. Фінансові операції обіцяють бути успішними як в миттєвому, так і в перспективному плані.

Символ дня: орел, який ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: діяти можна тільки в разі стовідсоткової впевненості у своїй професійній правоті.

Число дня: 2

Колір дня: синій, сапфіровий.

Камені дня: яшма, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: не можна навантажувати хребет, оскільки це загрожує серйозними травмами. Необхідно також поберегти очі — менше працювати за комп'ютером, читати за слабкого освітлення, та й взагалі напружувати зір.

Слова дня: бачу мету, йду вперед.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: реєструвати шлюб можна тільки тим, у кого немає жодних найменших сумнівів у правильності такого кроку.

Містика дня: ворожіння відкриють завісу, що приховує майбутнє.

Табу дня: небезпечно підніматися на велику висоту і дивитися донизу — може запаморочитися голова, наслідки чого непередбачувані.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які розумні, допитливі і непосидючі одночасно. Їм з дитинства подобається пізнавати світ — як зовні, так і зсередини, тому з них виходять мандрівники, першовідкривачі, ясновидці та екстрасенси.

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