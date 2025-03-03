Три знаки, яким сьогодні не можна досягати високих цілей низькими засобами

День, коли, намагаючись втілити свої мрії, необхідно враховувати свої можливості. Це не означає, що від своїх заповітних бажань потрібно відмовитись раз і назавжди, просто має сенс відкласти їх на деякий час. Також не варто досягати високих цілей низькими засобами – зло, зроблене іншим, швидко повернуться бумерангом.

Сьогодні, 3 березня, втім, як і завжди, робити злі вчинки не варто всім знакам Зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується добиватися високих цілей низькими вчинками.

Овен

Овни щиро переконані: все, що вони говорять і роблять, йде виключно на користь людям, які їх оточують. Сьогодні, представники знаку, вирішивши за близьку їм людину, що саме їй потрібно, можуть довести справу до серйозної сварки, а в деяких випадках і до розставання,

Діва

Діви роблять злі вчинки лише тоді, коли вони не мають іншого виходу. Сьогодні може скластися саме така ситуація, коли представникам знака вирішать, що ціль виправдовує кошти. Зірки не рекомендую їм це робити – натомість вони отримають ще більше зло.

Стрілець

Стрільці часто роблять щось недобре ненароком – не подумавши, що їхні слова та дії можуть бути комусь неприємними. Ось і сьогодні вони, зробивши щось таке, швидко розкаються, тому зірки радять їм добре подумати, перш ніж щось сказати і тим більше зробити.

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