Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні про кого говорити погано

День, енергетика якого сприятиме прояву таких – не найкращих – ознак людського характеру, як безглузді розмови, плітки, наклепи та лихослів'я, чому значною мірою сприятиме вихідний день, коли у нас буває трохи більше вільного часу, ніж у будні.

Сьогодні, 23 лютого, пліткувати й лихословити можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна ні про кого погано говорити.

Телець

Тельці рідко лихословлять, але сьогодні образа на близьку людину може виявитися надто сильною. Не дивно, що вони не зможуть втриматися і виплеснуть роздратування у вигляді найнеприємніших висловлювань про неї, а це може загнати конфлікт настільки глибоко, що виходу з нього вже не буде.

Близнята

Близнята можуть потрапити в неприємну ситуацію, якщо відчують непереборне бажання попліткувати. Якщо один з об'єктів їхнього лихослів'я дізнається про це, з'ясування взаємин зі скривдженою ними людиною може закінчитися повним розривом спілкування.

Діва

Діви, затаївши злість на когось зі своїх знайомих, найімовірніше, не зможуть встояти перед бажанням дати розголос вчинку людини, яка зачепила їх за живе. В такому разі зірки вважають своїм обов'язком попередити: перш ніж розтулити рота, необхідно замислитися про наслідки.

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