Сад для бджіл: прості способи допомогти комахам жити

Сад для бджіл / © Associated Press

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Коли ми говоримо про екологію, зазвичай уявляємо глобальні рішення, на кшталт, скорочення викидів, відновлення лісів або захист океанів. Але іноді великі зміни починаються з маленьких кроків, буквально з квітки, висадженої біля дому, про це розповіло видання RTÉ.

Бджоли — одні з найважливіших мешканців нашої планети. За оцінками науковців, близько третини світового виробництва харчових продуктів залежить від запилення, яке забезпечують комахи, насамперед бджоли. Саме завдяки їм ми маємо яблука, ягоди, овочі, горіхи та безліч інших продуктів.

Втім, популяції бджіл у світі стрімко скорочуються. Серед головних причин — зникнення природних середовищ існування, зміни клімату, використання пестицидів та поширення хвороб. Хороша новина полягає в тому, що допомогти запилювачам може практично кожен. І для цього зовсім не обов’язково мати великий заміський сад.

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Висаджуйте квіти, які люблять бджоли

Для бджіл важлива не краса клумби, а наявність нектару та пилку. Багато сучасних декоративних сортів рослин мають ефектний вигляд, але майже не дають комахам поживи.

Натомість варто обирати рослини, які десятиліттями залишаються улюбленцями запилювачів: лаванду, жимолость, верес, аліуми, будлею, наперстянку чи ротики. Навіть кілька вазонів на балконі можуть стати корисною «заправкою» для бджіл під час польоту.

Створіть безперервний квітковий сезон

Бджолам потрібне джерело їжі не лише навесні чи влітку. Щоб підтримувати їх протягом року, варто висаджувати рослини з різними термінами цвітіння.

Особливо цінними є дерева та кущі. Ліщина, верба, падуб допомагають комахам знаходити пилок у різні сезони, а плющ восени часто стає одним із головних джерел нектару, коли більшість рослин уже відцвіли.

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Вирощуйте овочі, ягоди та пряні трави

Город може бути не лише джерелом свіжих продуктів, а й справжнім магнітом для бджіл.

Квасоля, перець, цибуля, баклажани, полуниця, малина, ожина, яблуні, сливи та груші потребують запилення та водночас забезпечують комах їжею. Не менш корисними будуть ароматні трави, як от чебрець, шавлія чи розмарин.

Чим різноманітніший сад, тим комфортніше у ньому почуваються запилювачі.

Облаштуйте «готель» для бджіл

Не всі бджоли живуть великими сім’ями у вуликах. Багато видів ведуть самотній спосіб життя та потребують місць для гніздування.

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Спеціальні будиночки для бджіл можна придбати готовими чи зробити власноруч із порожнистих бамбукових трубочок чи дерев’яних блоків із отворами. Такий прихисток займає мінімум місця, але може стати домівкою для десятків корисних комах.

Підтримайте бджолярів

Власний вулик підходить далеко не кожному, однак власники великих ділянок можуть співпрацювати з місцевими пасічниками та надавати місце для розміщення бджолиних сімей.

Це не лише допомога природі, а й підтримка локального бджільництва, яке сьогодні також стикається з численними викликами.

Дозвольте газону бути неідеальним

Останні роки ландшафтні дизайнери все частіше відмовляються від концепції бездоганно підстриженого газону і бджолам має подобатися цей тренд.

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Конюшина, кульбаби та інші польові рослини, які традиційно вважають бур’янами, є важливим джерелом нектару. Якщо косити траву рідше та залишати невеликі природні ділянки, сад стане набагато дружнішим до запилювачів. До того ж це дозволить заощадити воду та час на догляд.

Відмовтеся від пестицидів

Один із найефективніших способів допомогти бджолам — мінімізувати використання хімічних засобів захисту рослин.

Багато інсектицидів негативно впливають на нервову систему комах, знижують їхню здатність орієнтуватися у просторі та знаходити дорогу до вулика. Екологічні методи боротьби зі шкідниками допомагають зберегти природний баланс у саду без шкоди для корисних комах.

Допомога бджолам не потребує радикальних змін чи великих інвестицій. Кожен квітучий балкон, сад або подвір’я може стати маленьким островом підтримки для комах, від яких залежить значна частина нашої продовольчої системи.

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