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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Інгрід Олександра опинилася в новому скандалі на фоні серйозних проблем зі здоров'ям у її матері

Рішення принцеси Інгрід Олександри Норвезької покинути Австралію і повернутися до своєї країни викликало запеклі адміністративні дебати в університеті, де навчається спадкоємиця норвезького престолу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Інгрід Олександра та її мати кронпринцеса Метте-Маріт

Принцеса Інгрід Олександра та її мати кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Минулої п'ятниці норвезький королівський будинок підтвердив у прес-релізі, що принцеса повертається до Осло для навчання в осінньому семестрі 2026 року як студентка з обміну.

Головна причина – форс-мажорні обставини: вона хоче бути поряд зі своєю сім'єю у зв'язку з погіршенням здоров'я її матері, кронпринцеси Метте-Маріт, яка перебуває у списку очікування на пересадку легень через хронічний фіброз.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Однак пізніше з'ясувалося, що офіційну заявку Інгрід Олександри було подано після встановленого законом терміну. Період подання заявок на програми обміну в Університеті Осло (UiO) остаточно завершився 1 травня. Заявка принцеси Інгрід Олександри, оброблена в рамках обмеженої квоти за згодою Сіднейського університету та норвезьким навчальним закладом, була зареєстрована лише 8 травня, через тиждень після встановленого терміну, пише vanitatis.

У відповідь на запитання щодо можливого надання їй преференцій у зв'язку з її статусом спадкоємиці, директор з навчальної роботи Університету Осло Аудун Дігеруд виступив із обґрунтуванням цього заходу.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Хокон та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Хокон та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

"Ми виявляємо максимальну гнучкість, як у тому випадку, коли ми отримали заявку 8 травня", - сказав він виданню Uniforum. Дігеруд пояснив, що університет зазвичай приймає заявки від міжнародних партнерів до середини травня, які через різні причини або через конфлікти в розкладі не можуть своєчасно обробити заявки.

Директор з навчальної роботи також применшив винятковий характер цього стажування, заявивши, що це просто питання академічного балансу: «Університет Осло відправляє до Сіднейського університету більше студентів, ніж у зворотному напрямку». З цієї причини, додав він, «було приємно вітати ще одного студента з обміну».

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

На сайті Університету Осло підтвердилося, що принцесу офіційно прийнято на факультет соціальних наук на наступний навчальний рік. Ректорка університету Рагнгільд Геннум висловила задоволення цією новиною: «Ми раді вітати Її Королівську Високість принцесу Інгрід Олександру в Університеті Осло, де вона знайде чудове академічне середовище».

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, де продовжать своє навчання європейські принцеси.

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Кількість переглядів
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