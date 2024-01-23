Топ-5 ідей для рукоділля у 2024 році

Рукоділля - це не просто хобі, а справжній світ творчості та самовираження. Також це спосіб розвитку творчих здібностей, що здатен заспокоїти та покращити ментальне здоров’я українок.

Ми зібрали найкращі п’ять продуктів для рукоділля, які сподіваємося зацікавлять та розважать вас у 2024 році.

1. Набір для ткання від бренду Ґушка:

Захоплюючий та зручний набір для ткання допоможе відкласти в бік усі думки, пропустити вовну крізь руки. Виткати власну історію або використати традиційні орнаменти, спробувати ткацьке ремесло.

Ви зможете виткати бажаний візерунок та повісити його на стіну або поставити на стіл як декор. Прекрасний досвід, який ви можете подарувати собі, або близьким.

2. Сорочка для ручної вишивки Svoeridna

Вишукана 100% конопляна сорочка для вишивки від бренду Своєрідна. Традиційна українська сорочка, максимально близька до тієї, яку виготовляли вручну жінки у давнину в Україні. Розрахована на вишивку лічильними швами. Класична форма, приємна тканина, вільний силует та неймовірно прекрасні широкі рукави.

Все це дасть вам можливість отримати радість від вишивки своєї сорочки і зробити її по справжньому унікальною:

Вишита сорочка заграє ще гарнішими барвами, стане унікальною з ручною вишивкою. Чудовий вибір для тих хто хоче мати в гардеробі щось дійсно особливе.

3. Набір для створення павука з соломи

Соломʼяний павук не лише зближує родину і урізноманітнює довгі холодні вечори, а й чудово розвиває дрібну моторику рук, просторове мислення і логіку, як в дорослих, так і діток.

Навчайтеся самі та навчайте малюків красі та глибинності українських традицій просто з набором від бренду PAVUK:

Набір PAVUK ідеальний варіант згадати історію твоїх предків та створити чудовий святковий оберіг або елемент декору.

4. Набір для виготовлення свічок Lumiere

Ви самі можете зварити собі свічку, і в результаті отримати не лише готовий виріб, а й чудовий досвід та емоції, від процесу. Набір виготовлення соєвих свічок від Lumière - чудовий подарунок як для себе, так і для близької людини.

Отримайте задоволення від створення соєвих свічок у бурштинових баночках з кришками на вибір. Немовірний аромат, розвага та чудовий виріб в результаті.

5. Набір коврової вишивки tat.dot

Коврова вишивка має глибокі історичні корені, вона залишається актуальною й сьогодні. Багато дизайнерів використовують цю техніку для створення оригінальних колекцій сучасного одягу, предметів інтер'єру та аксесуарів.

Набори tat.dot для новачків допоможуть швидко опанувати техніку й отримати максимум втіхи та задоволення:

Вам не доведеться самостійно купувати всі інструменти, чекати доставку, а потім ще гуглити як це все використовувати. Набір містить все необхідно щоб почати.