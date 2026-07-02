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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

5 модних стрижок, які варто спробувати влітку 2026

Влітку хочеться чогось нового: свіжого образу, легкості і відчуття, що ти трішки інша. Один з найпростіших способів це зробити — змінити стрижку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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5 модних стрижок, які варто спробувати влітку 2026

Команда Kimera, київського простору краси, підготувала добірку з п’яти стрижок, які варто спробувати цього сезону.

Flowing midi

Подовжений м’який боб, який давно вийшов за межі класичного каре. Головна його відмінність — відсутність жорстких форм і чітких ліній: стрижка має живий, рухливий і дуже природний вигляд. Волосся легко лягає саме по собі, не вимагає складної укладки і добре тримає форму навіть у спеку. Flowing midi підходить практично всім типам волосся і має чудовий вигляд як розпущеним, так і зібраним у легкий напівхвіст.

Shaggy

Оновлена версія культової стрижки, яка повернулась і залишається. Багатошаровий крій створює текстуру і об’єм, і має такий вигляд, ніби ти просто прокинулась із гарним волоссям. У 2026 шегі відрізняється від попередніх версій: менше начісування, м’якші шари і більше природного руху. Він має особливо виграшний вигляд на хвилястому або злегка кучерявому волоссі, але майстри знають, як адаптувати його під будь-яку текстуру.

Curve cut

Стрижка, яка буквально «малює» обличчя. М’які С-подібні шари стратегічно обрамляють його контури і додають об’єму там, де це найбільше потрібно. Curve cut однаково добре працює з прямим, хвилястим і кучерявим волоссям, а після моря або басейну має особливо виграшний вигляд — сіль і вода тільки підкреслюють текстуру. Якщо шукаєш стрижку, яка має стильний вигляд без укладки, це вона.

Butterfly cut

Легка, повітряна і дуже фотогенічна. Butterfly cut будується на грі об’ємів: пишна верхня частина біля обличчя і плавний рух по довжині створюють ефект, який важко не помітити. У 2026-му стрижка стала ніжнішою: переходи між шарами більш плавні, без різких контрастів. Це робить її менш драматичною і більш універсальною, а літній вітер перетворює її на окрему естетику.

Clavicut

Довжина до ключиць, яка ніколи по-справжньому не виходить з моди, і цього літа знову на піку. Clavicut зручний у будь-яку погоду: достатньо короткий, щоб не заважати в спеку, і достатньо довгий, щоб зібрати у хвіст, пучок або косу. Він підходить під будь-який стиль і тип волосся, легко вкладається і так само має легкий вигляд без укладки. Якщо хочеш змін, але не готова до радикальних рішень — clavicut саме для тебе.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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