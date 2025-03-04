Має чудовий вигляд: молода мама та дівчина Венсана Касселя покрутила стегнами перед камерою

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – у середині січня 2025-го народила свою першу дитину, її батьком став 57-річний актор Венсан Кассель. Про народження дитини першим повідомив сам Венсан – він опублікував у Instagram картинку, на якій зображено хлопчика у спортивній футболці з написом "Каетано". Шанувальники пари зробили висновок, що у них народився син, і йому дали ім'я Каетано.

instagram.com/narahbaptista

Через півтора місяці після пологів Нара вже почувається добре. У своєму Instagram вона показала відео, на якому позує в асиметричному бежевому топі та білій хустці, зав'язаній на стегнах. Вона з чашкою у руках танцює перед камерою та робить макіяж. "Ранок у Ріо-де-Жанейро. Купання в морі, кава, тапіока і цей альбом Badbunny на повторі", — написала Нара під відео.

Ще зовсім недавно модель зізнавалася, що зіткнулася з труднощами у післяпологовому періоді. Вона зазначала, що часом почувається розбитою і перебуває у меланхолії. Зважаючи на все, Нара поступово знайшла дорогу назад до себе і вже чудово почувається.

Раніше, нагадаємо, кохана Венсана Касселя — Нара Баптіста — блиснула фігурою в бікіні. Дівчина порадувала своїх шанувальників новими знімками у Мережі.

Читайте також:

Церемонія "Оскар" 2025 (10 фото)