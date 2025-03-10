В однакових бікіні: топмоделі Кендіс Свейнпоул та Ізабелі Фонтана блиснули фігурами у спільному зніманні

36-річна південноафриканська топмодель та "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул є також засновницею бренду купальників і пляжного одягу Tropic Of C, який нещодавно оголосив про свою колаборацію з брендом Victoria's Secret.

В рекламній кампанії нової лінійки купальників та одягу знялася сама Кендіс, а також її колега – 41-річна бразильська супермодель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret Ізабелі Фонтана. Дівчата позували в однакових червоних бікіні, які ефектно сиділи на їхніх струнких фігурах.

Також вони приміряли однакові комплекти, що складалися з топа та мініспідниці.

Зазначимо, Ізабелі Фонтана вже раніше приміряла купальники бренду своєї подруги Кендіс Свейнпоул.

Раніше, нагадаємо, Кендіс Свейнпоул в ефектному вбранні вийшла у світ. Вона з'явилася на вечірці, присвяченій старту бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро, у вбранні з вирізом на сідницях.

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