У рожевій сорочці та джинсах: Ксенія Мішина подарувала свій голос героїні із анімаційної комедії

Акторка здублювала роль в анімаційній пригоді "Бебі Бос 2: Сімейний бізнес".

Днями відбувся прем'єрний показ комедійного анімаційного фільму "Бебі Бос 2: Сімейний бізнес 2". Його відвідала Ксенія Мішина разом зі своїм коханим Олександром Еллертом.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт/Пресслужба

Мішина на заході продемонструвала стильний лук у чорному кроптопі, білій сорочці, зав'язаній на талії, і широких чорних штанях. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками і сумкою-багетом.

Ксенія Мішина/Пресслужба

Ксенія Мішина/Пресслужба

До речі, Ксенія озвучила одну з героїнь мультфільму. Вона подарувала свій голос Керол Темплтон — мамі малюків Тіни і Табіти.

У нас з'явилися фото із процесу дубляжу. Зірка була одягнена у рожеву сорочку оверсайз та джинси. Волосся вона зав'язала у високий хвіст.

Ксенія Мішина/Пресслужба

Крім того, Мішина поділилася з нами враженнями від процесу.

Ксенія Мішина/Пресслужба

"Попри те, що я озвучую серіали, це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Це такий крутий досвід, адже ти на 100 відсотків перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя. Моя героїня Керол припала мені до душі ще під час кастингу: вона супермама, супердружина, справжня супервумен! І ці риси дуже імпонують мені в ній. Здається, у нас з нею вийшов крутий тандем. Тому усім раджу до перегляду і сама обов’язково дивитимусь з сином!", - розповіла Ксенія.

Ксенія Мішина/Пресслужба

Ксенія Мішина/Пресслужба

Ксенія Мішина/Пресслужба

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