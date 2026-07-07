Люди по всьому світу чують загадкове “гудіння”: вчені нарешті знайшли можливу причину

Загадкове гудіння у світі може бути формою низькочастотного тинітусу / © pexels.com

Реклама

Вчені запропонували нове пояснення загадкового низькочастотного “гудіння”, яке люди по всьому світу чують уже десятиліттями. Це явище відоме просто як “гул”. Його часто описують як нав’язливе низьке гудіння, рокіт або фоновий звук, який можуть чути лише окремі люди.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

Протягом років висували різні версії походження цього звуку — від промислового шуму й природних явищ до конспірологічних теорій. Однак нове дослідження припускає, що в частині випадків джерело може бути не зовнішнім, а внутрішнім.

Реклама

Група науковців під керівництвом фахівця зі слуху Боніфаца Баумана з Німецького центру запаморочення та порушень рівноваги дійшла висновку, що деякі повідомлення про “гул” можуть бути формою низькочастотного тинітусу.

Тинітус — це стан, за якого людина чує звук без очевидного зовнішнього джерела. Найчастіше його пов’язують із високочастотним дзвоном або свистом у вухах, але іноді він може проявлятися і як низький звук.

Науковці наголошують, що це не означає, ніби всі випадки “гулу” мають одну й ту саму причину. У деяких ситуаціях зовнішні джерела звуку справді можуть існувати. Але для частини людей пояснення може бути пов’язане саме зі слуховою системою.

Звідки відомий загадковий “гул”

Про феномен “гулу” активно заговорили ще у 1970-х роках. Тоді жителі Бристоля у Великій Британії почали скаржитися на постійний низькочастотний фоновий звук приблизно на частоті 50 герц.

Реклама

Згодом схожі повідомлення почали надходити з інших країн, зокрема з Австралії, Нової Зеландії та регіонів Північної Америки.

Люди зазвичай описують цей звук як низьке гудіння, яке може з’являтися в одному місці й повністю зникати в іншому. Наприклад, його можуть чути вночі у спальні, але не чути наступного ранку в транспорті або на вулиці.

Попри численні спроби знайти джерело, точно визначити походження явища було складно. У частині випадків дослідники не знаходили жодного очевидного зовнішнього звуку.

Що перевіряли вчені

У новому дослідженні науковці вирішили зосередитися не на пошуку зовнішнього джерела, а на людях, які чують “гул”.

Реклама

До дослідження залучили 28 добровольців, які повідомляли про незрозумілі низькочастотні шуми.

Вчені перевірили дві основні версії. Перша полягала в тому, що ці люди могли мати надзвичайно чутливий слух до низьких частот. Друга — що вони могли чути звуки, які виникають усередині власного тіла, зокрема через процеси у внутрішньому вусі.

Спершу учасникам провели стандартне обстеження слуху з акцентом на низькочастотний діапазон. Результати показали, що більшість добровольців не мали винятково чутливого слуху до низьких частот.

Потім дослідники вимірювали так звані отоакустичні емісії — дуже слабкі звуки, які може створювати внутрішнє вухо під час своєї нормальної роботи.

Реклама

Однак і ці вимірювання не показали нічого незвичного.

Чому це може бути тинітус

Оскільки в більшості випадків вчені не знайшли ані надзвичайної чутливості слуху, ані вимірюваного внутрішнього звуку, вони припускають, що “гул” може бути суб’єктивним слуховим відчуттям.

Це наближає його до тинітусу — стану, за якого людина реально чує звук, хоча зовнішнього джерела може не бути.

Дослідники зазначають, що низькочастотний тинітус може пояснити багато, але не всі випадки загадкового “гудіння”.

Реклама

Водночас вони підкреслюють: якщо джерело звуку міститься всередині слухової системи, це не робить відчуття людини “несправжнім”. Тинітус є реальним і добре задокументованим станом.

Чому це важливо

Якщо нове пояснення підтвердиться, частину випадків загадкового “гулу” можна буде розглядати не як зовнішню акустичну таємницю, а як медичну проблему, пов’язану зі слухом.

Це може відкрити шлях до методів допомоги, які вже застосовують для людей із тинітусом: від спеціальних стратегій адаптації до терапій, що допомагають зменшити дискомфорт.

Науковці визнають, що універсального лікування тинітусу поки немає. Але розуміння природи “гулу” може допомогти людям, які роками чують цей звук і не можуть знайти його джерело.

Реклама

Новини партнерів