Швидкість – понад усе: інноваційні POCO X7 та POCO X7 Pro вже доступні в Алло

Перші інноваційні новинки 2025 року вже доступні в Алло. 9 січня, відразу після глобальної презентації, стартували офіційні продажі нових продуктивних смартфонів POCO X7 та POCO X7 Pro. Новинки пропонують користувачам все потрібне за помірну ціну. Працюйте, фотографуйте, розважайтеся без перерви на підзаряджання та користуйтеся доступними інноваційними технологіями, які пропонують смартфони.

РОСО Х7 (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) з процесором Dimensity 7300-Ultra має акумулятор ємністю 5110 мА•год з підтримкою турбозарядки 45 Вт. Новинка вперше в історії POCO отримала 3D-вигнутий дисплей – це 6,67-дюймовий над’яскравий екран з частотою оновлення 120 Гц. Миттєва частота дискретизації сенсора 2560 Гц та надвисока 16x роздільна здатність сенсора забезпечують швидку реакцію на дотик, тож прийдуться до смаку мобільним геймерам. POCO X7 піклується про очі та підтримує до 20 000 рівнів автоматичного регулювання яскравості – залежно від навколишніх умов. Завдяки підтримці розширення оперативної пам’яті її обсяг можна збільшити до 24 ГБ і користуватися смартфоном на максимумі.

За ультрачіткі фото у РОСО Х7 відповідає 50 Мп основна камера з вбудованим в сенсор 2x-зумом і підтримкою оптичної стабілізації зображення та АІ-технологій. Для неперевершених селфі передбачено 20 Мп ширококутний об’єктив з автоматичним 0,8x-зумом. Ця новинка з прекрасними для середнього класу характеристиками має приємну ціну – від 12 999 гривень. РОСО Х7 доступний у чорному, зеленому та срібному кольорах.

POCO X7 Pro (8+256 ГБ, 12+512 ГБ) першим на глобальному ринку отримав флагманський процесор Dimensity 8400-Ultra. Модель також може похвалитися ємним акумулятором на 6000 мА•год, заряд якого можна швидко відновити завдяки підтримці гіперзарядки 90 Вт. У новинки 6,67-дюймовий 1,5K-CrystalRes-AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт, миттєвою частотою дискретизації сенсора 2560 Гц та надтонкими рамками.

Фотографуйте та фільмуйте все навколо за допомогою професійної 50 Мп камери з матрицею IMX882 від Sony, а вбудовані АІ-алгоритми допоможуть із деталями. Новинка також має 8 Мп ультраширококутну камеру, а ще 20 Мп фронтальну камеру. Вартість POCO X7 Pro (8+256 ГБ) становить 16 999 гривень, а POCO X7 Pro (12+512 ГБ) – 19 999 гривень. Вибрати можна з-поміж трьох кольорових варіантів – чорного, зеленого або жовтого.

Обидві новинки вирізняються поліпшеною стійкістю до падінь та пошкоджень, а також мають захист від вологи та пилу за класом IP68, стереодинаміки, NFC, вбудований в екран сканер відбитків пальців та підтримують АІ-розблокування за обличчям. Смартфони працюють під керуванням Xiaomi HyperOS та пропонують додаткові функції на базі штучного інтелекту від Xiaomi — AI Interpreter, AI Notes і AI Recorder, а також передвстановлений Google Gemini. Згодом стануть доступними ще кілька AI-функцій – AI Image Expansion, AI Film та AI Erase Pro для роботи із зображеннями.

POCO X7 та POCO X7 Pro можна оглянути дистанційно завдяки сервісу відеоконсультацій, що працює щодня з 10:00 до 20:00, відповідна кнопка знаходиться на картці товару. Експерт Алло продемонструє смартфони та розповість про їхні основні характеристики та переваги.

Всі моделі РОСО завезено офіційно, вони мають гарантію виробника 12 місяців. Покупцям буде нараховано кешбек за програмою лояльності Алло Гроші, який можна витратити на вигідні покупки навушників, павербанків чи інших аксесуарів. Крім того, під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka, тобто купити товар з подвійною вигодою. Діє програма кредитування та оплати частинами, а при оформленні замовлення на allo.ua і в мобільному застосунку доступна ще й безкоштовна доставка товарів в точки видачі маркетплейсу Алло.