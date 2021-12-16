Топ-4 найприбутковіші напрями в IT – аналіз LC Work

У 21-му столітті інформаційні технології охопили різні сфери життя людини і нині є галуззю економіки, що зростає найшвидше.

За даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), у 2020-му році загальна частка IT у структурі експорту України досягла 8,3%, що становило $5,06 млрд. За урядовими даними, сьогодні в Україні налічується понад 200 000 IT-фахівців та їхня кількість лише збільшуватиметься. Багато професій, які сьогодні не є суміжними з IT, через кілька десятків років так чи інакше будуть пов'язані з інформаційними технологіями. Представники галузі є одними із високооплачуваних фахівців – середня заробітна плата розробника в Києві становить близько $2400 на місяць.

Сайт пошуку роботи Login Casino Work провів порівняльний аналіз напрямів у цій сфері та виділив четвірку найперспективніших та найприбутковіших.

Сфера iGaming почала активно розвиватися після легалізації грального бізнесу як вузький напрям гемблінгу. До неї входять віртуальні азартні ігри казино та покер в онлайн-покер-румах. Індустрія зростає і набирає обертів: 2021 року загальна капіталізація налічувала близько $250 млрд. Заробітні плати технічних фахівців тут стартують від $820 і досягають $4200. Окрім програмістів, напряму потрібні такі фахівці, як Marketing Manager, Product Owner, Account Sales Manager. Оплата їх праці може становити від $1550 у Middle Account Sales Manager і досягти понад $4450 у Senior Product Owner або Senior Analyst. Інформаційна безпека. Кількість резонансних злочинів, пов'язаних із кібератаками, збільшується із кожним роком. Яскравим прикладом масової крадіжки персональних даних є історія з готелем Marriott, коли злочинці оволоділи паспортними даними та інформацією про кредитні картки 500 мільйонів гостей. У зв'язку з активним проникненням IT-технологій у всі галузі бізнесу збільшується попит на професіоналів, здатних запобігти виникненню можливих проблем. Одним із популярних напрямів є пентестинг – тестування на проникнення, коли фахівці інсценують дії злочинців та знаходять прогалини у системі захисту. Середня зарплата для експерта з кібербезпеки становить $90 000 – $150 000 на рік.

А якщо ви зараз у пошуку роботи - LC Work допоможе знайти вакансію для вас. Великі дані (Big Data). Обсяг цифрових даних у світі вже перевищив 44 трильйони гігабайт. Завдяки IT-фахівцям вся розрізнена інформація впорядкована, систематизована та зберігається відповідно до чітко розробленої структури. У майбутньому кількість даних буде збільшуватись, тому ми можемо спостерігати тенденцію до збільшення попиту на фахівців з big data. У майбутньому спеціальні алгоритми зможуть моделювати попит на товари, прогнозувати реакцію пацієнта на певні ліки тощо. Бізнес-аналітик на старті кар’єри може отримувати в середньому $750, а спеціаліст із досвідом понад 7 років — $3400. Якщо Data Scientist має досвід роботи 4-5 років, він може претендувати на заробітну плату у розмірі $5000. Доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальність. Доповнена реальність є фундаментом для об'єднання штучного інтелекту (AI) і природних інтерфейсів (NUI). Успіхів у цьому напрямі вже досягли такі IT-гіганти як Microsoft, Apple та Google створивши унікальні у своєму роді платформи. Це означає, що незабаром користувачі зможуть побачити готові рішення, які дозволяють оцифровувати реальність за допомогою звичайного смартфона. Щорічно з'являються нові компанії та збільшується кількість стартапів, які створюють контент під VR-технології. Розробники віртуальної реальності в середньому отримують близько $100 000 на рік.

Окрім перерахованих, існує безліч інших напрямів, що активно розвиваються: e-commerce, нейронні мережі, біомоделювання. Це говорить про те, що галузь інформаційних технологій зростатиме, розвиватиметься, робитиме нові відкриття та надаватиме нові можливості звичайним користувачам. У плані працевлаштування IT – це не лише високі заробітні плати, а також чудові кар'єрні перспективи та можливості для особистого розвитку.