Цвітна капуста хоч і далека, але все ж родичка більш звичної нам білокачанної, однак, на відміну від нашої улюблениці, вона набагато корисніша.

Якщо порівнювати ці два види капусти, то слід зазначити, що в кольоровій міститься удвічі більше білків, ніж у білокачанній, і, як би дивно це не звучало, в ній в 3 рази більше вітаміну С. Крім того, вона багата вітамінами А, РР, Н, а також групи В.

Про користь цвітної капусти свідчить і наявність в ній великої кількості необхідних нашому організму калію, кальцію, заліза, фосфору і магнію.

Все це говорить про те, що кольорову капусту слід обов'язково включати в повсякденний раціон.

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

200 г сиру

200 г сметани

2 яйця

2 зубки часнику

вершкове масло

прованські трави

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Цвітну капусту вимити, розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді протягом 5-7 хвилин, після чого відкинути на друшляк і злегка обсушити.

Яйця з'єднати зі сметаною, посолити, поперчити, додати третину норми натертого на дрібній тертці сиру, пропущений через прес часник, прованські трави і злегка збити.

Підготовлену цвітну капусту викласти в змащену вершковим маслом форму, залити яєчно-сметанною сумішшю, притрусити поверхню тертим сиром і запікати близько 15 хвилин за 180-200°С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Цвітна капуста, запечена з сиром, — страва універсальна. Її можна подавати і до м'яса, і до птиці, і самостійно.

Додавши перед запіканням до цвітної капусти шматочки відвареного або злегка обсмаженого курячого філе, ви приготуєте повноцінний ситний обід.

Щоб урізноманітнити літнє меню, таким же чином можна приготувати броколі.

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