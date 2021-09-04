Вчені назвали причини зміни погоди в Арктиці: подробиці

Вони зв'язали швидке потепління в Арктиці з підвищенням зимових температур в північних широтах

Зміні погоди в Арктиці сприяє частих порушень полярних вихорів, сприятливим для екстремальної зимової погоди в Північній півкулі.

Про це повідомляє журнал Science.

Так вважають вчені Массачусетського університету в Ловеллы, що в США, і Єврейського університету в Єрусалимі. Фахівці пов'язали швидке потепління в Арктиці з підвищенням зимових температур в північних широтах за останні чотири десятиліття через порушення системи атмосферної циркуляції.

Полярні вихори в останні роки змінили форму. Між Північною Європою і Уралом формується хвиля високого тиску, в той час, як над Східною Азією встановлюється область низького тиску. Це відбувається восени, коли площа полярних льодів в басейнах Баренцева і Карського морів мінімальна.

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У Сибіру починаються сильні снігопади. Енергія євразійської хвилі відбивається від полярного вихору і поглинається аналогічної північноамериканською хвилею з високим тиском над Аляскою і північною частиною Тихого океану, а також низьким тиском над східною частиною Північної Америки. Енергія двох хвиль тиску через злиття посилюється, і ймовірність екстремальних погодних подій при цьому зростає.

Нагадаємо, льоду в Північному Льодовитому океані не стане до 2050 року. Арктичний морський лід розтанув до другого низького рівня в результаті спеки і лісових пожеж.

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