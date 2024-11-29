Вчені назвали рису, що видає психопата

Нейробіологи виявили ледь помітну рису, яка може свідчити про те, що людина – психопат.

Про це повідомляє Daily Star.

Дослідники провели експерименти з вивчення погляду на більш ніж 200 добровольців у Великій Британії. Вони виявили, що люди з психопатичними нахилами насилу помічають дрібні деталі, але добре бачать загальну картину.

У реальному середовищі, наприклад, на вечірці або в пабі, це може означати, що їм важко не відволікатися. Вчені попросили добровольців подивитися на великі літери, які складалися з безлічі маленьких літер, і запитали їх, які з них вони помітили першими. Наприклад, зображення великої літери "Т" складалося з набагато менших "Е".

Науковці з Австралійського національного університету в Канберрі розглядали три риси психопата – антисоціальну поведінку, егоцентризм і бездушність. Люди, які набрали високі бали за антисоціальну поведінку, мали проблеми з концентрацією уваги. Вони здебільшого спочатку помічали велику літеру, а це означає, що їм краще вдавалося бачити загальну картину.

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Психологи Стефані Гудхью та Марк Едвардс розповіли PsyPost: "Існує багато вимірів психопатичних рис особистості, зокрема егоцентризм, черствість, імпульсивність та антисоціальна поведінка. Наші результати показують, що люди, які демонструють більш високий рівень імпульсивності та антисоціальної поведінки, мають труднощі з регулюванням фокусу своєї уваги".

Автори дослідження дійшли висновку, що "антисоціальний вимір психопатичних рис пов'язаний з гіршим контролем уваги в повсякденному житті".

Зараз дослідники вивчають, чи може втручання, спрямоване на те, щоб навчити психопатів концентрувати увагу, зупинити їхню антисоціальну поведінку.

ФБР склало рейтинг найбільш реалістичних голлівудських психопатів, поставивши на перше місце Джокера з фільму "Бетмен" у виконанні Гіта Леджера. Алек Болдвін у стрічці "Здатна на все", який зображує злого лікаря Джеда Гілла, посів друге місце. До списку також увійшли Том Ріплі з "Талановитого містера Ріплі" та ватажок банди Алекс з "Механічного апельсина".

Нагадаємо, як психологічні травми партнера впливають на ваше життя та стосунки. Вони можуть перетворити навіть найкращі наміри на замкнуте коло емоційного виснаження.

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