10 ознак того, що з вами хочуть розірвати стосунки

Іноді буває занадто складно розірвати стосунки. Особливо, коли взаємини тривають дуже довго, і у пари немає видимих підстав для того, щоб сваритися та розходитися. Здавалося б, що для цього потрібна вагома причина. Але є ряд ознак, за якими зрозуміло, що один із партнерів не зацікавлений продовжувати стосунки. Та прямо не хоче говорити про це, щоб не образити або з інших причин. Як перевірити, що ваша друга половинка вже готова вийти зі взаємин, - читайте далі.

Більше немає відчуття близькості

Вам стає зрозуміло, що партнер почав віддалятися. Ви не маєте про що говорити, окрім якихось побутових тем. Вам стає дуже одиноко, особливо тоді, коли партнер знаходиться зовсім поруч. Інтимна близькість більше не задовільняє, і в парі починається відчуження.

Партнер одноосібно ухвалює рішення

Якщо інформація про прийняте рішення виявляється вже по факту – це дуже поганий знак. Коли ви запитуєте про те, чому рішення було прийняте без вашої участі, а партнер обороняється, це вірна ознака того, що ваша думка більше не має значення.

Зацікавленість у компанії інших людей

Якщо людині цікавіше проводити свій час із друзями, колегами чи знайомими, то слід звернути увагу, наскільки скоротився час, який ви проводите разом. Також у партнера, який хоче розставання, псується настрій, коли він проводить час з вами наодинці.

Флірт з іншими

Ваш партнер починає занадто багато дозволяти собі у спілкуванні із протилежною статтю, зовсім не зважає на ваші почуття. Хоча раніше ви такого не помічали, а зараз друга половинка може навіть робити так навмисно, щоб ви перші запропонували розійтися.

Почастішали сварки з будь-якого приводу

Партнер, який хоче від вас піти, розпочинає сварки з найменших дрібниць: чи то капці не так стоять, чи погода погана. Така поведінка створює токсичну атмосферу, ваш партнер дає вихід своїм негативним емоціям, щоб швидше поставити крапку у стосунках.

Критичні зауваження та повчання

У ваш бік летить забагато причіпок та зауважень практично до всього. Хоча раніше такого не було, лише компліменти, зізнання в любові чи жартівлива критика. Якщо партнер більше не хоче бути в парі, йому не подобатиметься абсолютно все, навіть те, що раніше його захоплювало.

Відсутність повідомлень

Вам більше не надсилають милих чи жартівливих повідомлень, а якщо пишете ви, то партнер не відповідає. Йому стає абсолютно все одно, як ви реагуватимете на мовчання. Він так робить навмисно, щоб посваритися і нарешті піти зі стосунків.

Відсутність спільних планів на майбутнє

У планах на майбутнє для вас більше немає місця. Наприклад, ваш партнер може планувати переїзд в іншу країну у зв’язку з роботою, і добре знає, що ви не зможете з ним поїхати. Це значить, що людина більше не потребує вашої присутності у своєму житті і почала будувати плани на майбутнє без вас.

Партнер нічого не може пообіцяти

Вам не дають більше обіцянок, мотивуючи це тим, що немає визначеності, що і як буде далі. Наприклад, ви не можете більше планувати спільної відпустки чи походів кудись на вихідні. Хоча вам достеменно відомо, що особливих планів ваша близька людина на цей проміжок часу не має.

Вам почали говорити, що ви заслуговуєте на краще

Раптом партнер почав заводити розмови про те, що ви заслуговуєте на більш уважного, чуйного чи щедрого партнера. Додаючи, що не вартий вашої любові, і вам слід пошукати більш достойну пару, у якій ви будете щасливі.

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