Літак з очільницею МЗС Німеччини Бербок здійснив аварійне приземлення

Літак, на борту якого була Анналена Бербок, перервав політ через несправність.
Літак, яким міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямувала до Австралії, здійснив аварійне приземлення в Абу-Дабі через несправність.
Про це повідомив речник відомства Себастьян Фішер і підтвердили на урядовому брифінгу.
"Через механічну проблему із закрилками нам довелося перервати нашу подорож до Австралії та повернутися до Абу-Дабі з міркувань безпеки", - зазначив він.
Спочатку літак з Бербок сів в Абу-Дабі для планової дозаправки, однак після зльоту виявили дефект у складанні закрилків, через що лайнер не зміг набрати нормальну крейсерську висоту і швидкість.
Як пише Welt, для здійснення безпечної посадки літак був змушений злити 80 тонн пального. Для цього літак близько двох годин кружляв над морем.
Після приземлення літак супроводжувала пожежна команда аеропорту.
Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув український дипломат Сенченко.
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