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Самолет с главой МИД Германии Бербок совершил аварийное приземление

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Самолет с главой МИД Германии Бербок совершил аварийное приземление

Анналена Бербок. / Фото: Associated Press

Самолет, на борту которого была Анналена Бербок, прервал полет из-за неисправности.

Самолет, которым министр иностранных дел Германии Анналена Бербок направлялась в Австралию, совершил аварийное приземление в Абу-Даби из-за неисправности.

Об этом сообщил спикер ведомства Себастьян Фишер и подтвердили на правительственном брифинге.

"Из-за механической проблемы с закрылками нам пришлось прервать наше путешествие в Австралию и вернуться в Абу-Даби из соображений безопасности", — отметил он.

Сначала самолет из Бербок сел в Абу-Даби для плановой дозаправки, однако после взлета обнаружили дефект в сборке закрылков, из-за чего лайнер не смог набрать нормальную крейсерскую высоту и скорость.

Как пишет Welt, для совершения безопасной посадки самолет был вынужден слить 80 тонн горючего. Для этого самолет около двух часов кружился над морем.

После приземления самолет сопровождала пожарная команда аэропорта.

Напомним, в Армении трагически погиб украинский дипломат Сенченко.

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Дата публикации
Просмотры
956
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