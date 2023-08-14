"Це може бути певний спектакль": Олексій Данілов – про чистки в РФ

Зміна влади в Росії жодним чином не може вплинути на її агресію проти України, упевнений Данілов.

Незавершений бунт ватажка терористів Євгенія Пригожина спровокував у Росії хвилю усунень від посад та затримань військових "авторитетів". Але навряд чи це можна вважати початком репресій всередині російського режиму.

Про це розповів LIGA.net секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов .

"Репресії в Росії ніколи не припинялись, і все суспільство там перебуває під контролем", - зазначив він.

Данілов переконаний, що самі по собі ці кадрові перетасування і затримання ні на що не впливають, оскільки відбуваються в залежності від необхідності нейтралізувати тих чи інших осіб, які нібито виходять з-під контролю.

"Це може бути певний спектакль, щоби показати широкому загалу, що ситуація під контролем. Що ніхто не може мати точок зору, відмінних від думок у Кремлі, – вважає Данілов. – Потім цих людей можуть використовувати в різних процесах – у ролі нібито противників режиму. Але це не відповідає дійсності".

Жодної самостійної людини на території Росії не існує, наголошує секретар РНБО. На його думку, всі перебувають в одній системі координат, яка була побудована давно, – і режим Путіна тримає все на контролі.

"Зміна влади в Росії жодним чином не може вплинути на її агресію проти України, – упевнений Данілов. – Ім’я нового царя не матиме жодного значення. Вони агресивно налаштовані самі по собі. Їх душить історична пам’ять. У них є вираз: без ім’я і без племені. Це насправді – про росіян".

Нагадаємо, депутат Смоленської обласної думи РФ Владислав Живиця втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність області.

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