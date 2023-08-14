"Это может быть определенный спектакль": Алексей Данилов – о чистках в РФ

Смена власти в России никоим образом не может повлиять на ее агрессию против Украины, уверен Данилов.

Незавершенный бунт главаря террористов Евгения Пригожина спровоцировал в России волну отстранений от должностей и задержаний военных "авторитетов". Но вряд ли это следует считать началом репрессий внутри российского режима.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Репрессии в России никогда не прекращались, и все общество там находится под контролем", – отметил он.

Данилов убежден, что сами по себе эти кадровые перетасовки и задержания не оказывают никакого влияния, поскольку происходят в зависимости от необходимости нейтрализовать тех или иных лиц, которые якобы выходят из-под контроля.

"Это может быть определенный спектакль, чтобы показать широкой публике, что ситуация под контролем. Что никто не может иметь точек зрения, отличных от мнений в Кремле, – считает Данилов. – Потом этих людей могут использовать в разных процессах – в роли якобы противников режима. Но это не соответствует действительности".

Никакого самостоятельного человека на территории России не существует, отмечает секретарь СНБО. По его мнению, все находятся в одной системе координат, которая была построена давно – и режим Путина держит все на контроле.

"Изменение власти в России никоим образом не может повлиять на ее агрессию против Украины, – уверен Данилов. – Имя нового царя не будет иметь никакого значения. Они агрессивно настроены сами по себе. Их душит историческая память. У них есть выражение: без имени и без племени. Это на самом деле – о русских".

Напомним, депутат Смоленской областной думы РФ Владислав Живица сбежал в Варшаву и объявил о создании движения за независимость области.

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