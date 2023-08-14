10 признаков того, что с вами хотят разорвать отношения

Иногда бывает слишком сложно разорвать отношения. Особенно когда взаимоотношения продолжаются очень долго, и у пары нет видимых оснований для того, чтобы ссориться и расходиться. Казалось бы, что для этого нужна веская причина. Но есть ряд признаков, по которым ясно, что один из партнеров не заинтересован продолжать отношения. Но прямо не хочет говорить об этом, чтобы не обидеть или по другим причинам. Как проверить, что ваша вторая половинка уже готова выйти из взаимоотношений, – читайте дальше.

Больше нет ощущения близости

Вам становится понятно, что партнер стал отдаляться. Вам не о чем говорить, кроме каких-то бытовых тем. Вам становится очень одиноко, особенно тогда, когда партнер находится совсем рядом. Интимная близость больше не удовлетворяет, и в паре начинается отчуждение.

Партнер единолично принимает решения

Если информация о принятом решении обнаруживается уже по факту – это очень плохой знак. Когда вы спрашиваете о том, почему решение было принято без вашего участия, а партнер обороняется, это верный признак того, что ваше мнение больше не имеет значения.

Заинтересованность в компании других людей

Если человеку интереснее проводить свое время с друзьями, коллегами или знакомыми, следует обратить внимание, насколько сократилось время, которое вы проводите вместе. Также у партнера, желающего расставания, портится настроение, когда он проводит время с вами наедине.

Флирт с другими

Ваш партнер начинает слишком много позволять себе в общении с противоположным полом, совсем не учитывает ваши чувства. Хотя раньше вы такого не замечали, а сейчас вторая половинка может даже поступать так намеренно, чтобы вы первые предложили разойтись.

Участились ссоры по любому поводу

Партнер, который хочет от вас уйти, начинает ссоры по малейшим мелочам: то ли тапочки не так стоят, то ли погода плохая. Такое поведение создает токсическую атмосферу, ваш партнер дает выход своим отрицательным эмоциям, чтобы быстрее поставить точку в отношениях.

Критические замечания и наставления

В вашу сторону летит много придирок и замечаний практически ко всему. Хотя раньше такого не было, только комплименты, признание в любви или шутливая критика. Если партнер больше не хочет быть в паре, ему не нравиться абсолютно все, даже то, что раньше его увлекало.

Отсутствие сообщений

Вам больше не посылают милые или шутливые сообщения, а если пишете вы, то партнер не отвечает. Ему становится совершенно все равно, как вы будете реагировать на молчание. Он так делает намеренно, чтобы поругаться и наконец уйти из отношений.

Отсутствие общих планов на будущее

В планах на будущее вам больше нет места. К примеру, ваш партнер может планировать переезд в другую страну в связи с работой, и хорошо знает, что вы не сможете с ним поехать. Это значит, что человек больше не нуждается в вашем присутствии в своей жизни и начал строить планы на будущее без вас.

Партнер ничего не может пообещать

Вам не дают больше обещаний, мотивируя это тем, что нет определенности, что и как будет дальше. Например, вы не можете больше планировать общий отпуск или походы куда-то на выходные. Хотя вам точно известно, что особых планов у вашего близкого человека на этот промежуток времени нет.

Вам начали говорить, что вы заслуживаете лучшего

Вдруг партнер начал заводить разговоры о том, что вы заслуживаете более внимательного, отзывчивого или щедрого партнера. Добавляя, что не стоит вашей любви, и вам следует поискать более достойную пару, в которой вы будете счастливы.

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