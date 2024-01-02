2 січня — яке церковне свято, чому потрібно прокидатися разом з півнями

Сьогодні, 2 січня, в православному календарі день пам’яті святого Сильвестра. Життя святого Сильвестра було пов’язане з історією раннього християнства та Римської імперії. Він народився в Римі близько 250 року в християнській родині. Він став учнем Кирина Пресвітера, який навчив його книжної премудрості та добрих звичаїв. Він був обраний папою римським 314 року, після смерті папи Мелхіада. Правив церквою під час правління імператора Константина Великого, який прийняв християнство та надав йому свободу віросповідання. Сильвестр брав участь у першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де було затверджено символ віри. Він також заснував чотири базиліки в Римі: Святої Марії Великої, Святого Хреста в Єрусалимі, Святого Лаврентія за муром та Святого Сильвестра в Капітолії. Він помер 335 року та був похований в катакомбах Святого Приски. Його мощі були перенесені до базиліки Святого Сильвестра 761 року.

Прикмети 2 січня

Народні прикмети 2 січня / Фото: Pexels

Кури вийшли на сніг — буде потепління.

Сороки літають недалеко від людських будинків — до заметілі.

Півні рано заспівали — до відлиги.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними повір'ями цього дня не можна піднімати з землі курячу пір'їну, тому що вона принесе нещастя. Також заборонялося стригти волосся та нігті, можна вкоротити собі віку. Не дозволялося довго лежати в ліжку, вставати потрібно було з півнями, тоді в родині буде достаток.

Що можна робити сьогодні

Святого Сильвестра вважали покровителем кур, тому за цими домашніми птахами сьогодні намагалися добре доглядати, щоб вони пережили зиму без хвороб.

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