30 квітня — яке церковне свято, чого слід остерігатися на Якова Теплого

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 30 квітня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Якова. Він відомий як брат Господній за плоттю, має унікальне місце в історії християнства. Був сином Йосифа Обручника від його першої дружини і тому в Євангелії називається братом Ісуса Христа. Яків був назореєм, тобто особою, посвяченою Богові, і відомий своїм аскетичним способом життя.

Після Воскресіння Ісуса Яків був поставлений Єпископом Єрусалимської Церкви і головував на Апостольському Соборі в Єрусалимі 51 року. Він не подорожував з проповіддю по різних країнах, як інші апостоли, але зосередив свою діяльність у Єрусалимі, де навчав і священнодіяв.

Яків також склав Чин Божественної літургії, який згодом було скорочено святителями Василієм Великим та Іоаном Золотоустим. Ця літургія до сьогодні звершується в Єрусалимі в день пам’яті святого.

Життя апостола Якова завершилося мученицькою смертю близько 63 року. Він був убитий за свою віру, і його смерть вважається однією з причин падіння Єрусалиму, як зазначив юдейський історик Йосип Флавій. Яків також є автором Соборного послання, яке входить до книг Нового Завіту і має на меті втішити і зміцнити навернених до віри юдеїв.

Прикмети 30 квітня

Народні прикмети 30 квітня / Фото: Unsplash

Південний вітер і зоряне небо — літо буде теплим, але дощовим.

Град означає, що влітку також буде часто випадати град.

Якщо зацвіла черемха — чекайте на похолодання.

Що завтра не можна робити

Краще не ворожити, тому що цього дня нечиста сила може заволодіти розумом. Також наші предки вірили, що не можна працювати на городі — весь урожай пошкодиться. Не можна сумувати і плакати — цим ви закликаєте нещастя до своєї оселі.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що цього дня потрібно носити лише яскравий одяг. Так намагалися накликати щастя в своє життя. Існувало повір'я, якщо в травні зіграти весілля, то родинне життя не вдасться. Тому це був останній день весни, коли можна було одружуватися.

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