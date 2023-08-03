4 серпня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 4 серпня, в православному календарі день пам’яті святої Марії Магдалини. Свята Марія Магдалина, також відома як Марія Магдалина або Марія з Магдалы, є однією з найвідоміших жінок у християнському біблійному каноні. Її ім'я пов'язане з численними споминами в Новому Заповіті, зокрема в Євангеліях. Її життєвий шлях став важливою темою дискусій, і її роль у Християнському наративі є предметом довгих обговорень.

Марія Магдалина вперше згадується у Євангелії Матвія, де вона перебуває на місці Розп'яття Ісуса Христа разом з іншими жінками, які слугували Йому. Вона також згадується в Євангелії Марка, Луки та Івана. У Євангелії від Луки згадується, що Ісус вигнав із Марії Магдалини сімох демонів, що є однією з її найбільш відомих характеристик.

Згідно з Євангелієм, Марія Магдалина була однією з послідовниць Ісуса і часто супроводжувала Його під час Його галілейської служби та під час Його страждань і хрещення. Її присутність біля хреста Ісуса та на Його похованні свідчить про її вірність та любов до Майстра.

Відомо, що Марія Магдалина стала свідком воскресіння Ісуса Христа. Згідно з Євангеліями, вона була першою, хто побачив Ісуса після того, як Він воскрес з мертвих. Ісус доручив Марії розповісти своїм учням про Його воскресіння.

Прикмети 4 серпня

Народні прикмети 4 серпня / Фото: Pexels

Грім, не перестаючи, гримить — скоро випаде град.

Гроза означає, що зернові культури будуть мати великий урожай.

Вранці багато роси — льон вродить сірим.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями цього дня заборонялося ходити босоніж по траві, особливо, якщо на ній є роса. Вважалося, що 4 серпня в ній вимочує свій одяг нечиста сила. Також краще не випускати домашню худобу з подвір'я, якщо на її шкурі є крапельки роси. Дуже важливо не тримати цього дня вікна брудними — щастя не знайде дорогу в вашу оселю.

Що можна робити завтра

Наші пращури цього дня займалися прибиранням вікон, прали фіранки. Вважалося, що це найкращий час для того, щоб піти в ліс за ягодами. Приносили зазвичай їх багато, а потім готували варення на зиму.

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