4 августа – какой церковный праздник в православном календаре

Сегодня, 4 августа, в православном календаре день памяти святой Марии Магдалины. Святая Мария Магдалина, также известная как Мария Магдалина или Мария из Магдалы, является одной из самых известных женщин в христианском библейском каноне. Ее имя связано с многочисленными воспоминаниями в Новом Завете, в частности, в Евангелиях. Ее жизненный путь стал важной темой дискуссий, и ее роль в христианском нарративе является предметом долгих обсуждений.

Мария Магдалина впервые упоминается в Евангелии от Матфея, где она находится на месте Распятия Иисуса Христа вместе с другими женщинами, которые служили Ему. Она также упоминается в Евангелии от Марка, Луки и Иоанна. В Евангелии от Луки упоминается, что Иисус изгнал из Марии Магдалины семерых демонов, что является одной из ее наиболее известных характеристик.

Согласно Евангелию, Мария Магдалина была одной из последовательниц Иисуса и часто сопровождала Его во время Его галилейской службы и во время Его страданий и крещения. Ее присутствие у креста Иисуса и на Его погребении свидетельствует о ее верности и любви к Мастеру.

Известно, что Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, она была первой, кто увидел Иисуса после того, как Он воскрес из мертвых. Иисус поручил Марии рассказать своим ученикам о Его воскресении.

Приметы 4 августа

Народные приметы 4 августа / Фото: Pexels

Гром, не переставая, гремит — скоро град выпадет.

Гроза означает, что зерновые культуры будут иметь большой урожай.

Утром много росы – лен уродит серым.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в этот день запрещалось ходить босиком по траве, особенно если на ней есть роса. Считалось, что 4 августа в ней вымачивает свою одежду нечистая сила. Также лучше не выпускать домашний скот из двора, если на его шкуре есть капельки росы. Очень важно не держать в этот день окна грязными — счастье не найдет дорогу в ваш дом.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день наблюдали за журавлями. Считалось, что это лучшее время, чтобы пойти в лес за ягодами. Приносили обычно их много, а затем готовили варенье на зиму.

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