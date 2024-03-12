7 ознак, які свідчать, що чоловік у вас закохався

Як зрозуміти, що чоловік закоханий у вас

Вважається, що чоловіки не емоційні, принаймні порівнюючи з жінками, приховують свої почуття та думки, особливо, якщо це стосується симпатії та закоханості.

І все ж таки, є певні ознаки, які свідчать про закоханість чоловіка.

Отже, як поводиться, на думку, експертів закоханий чоловік?

Повторює поведінку об'єкта закоханості. Чоловік, який небайдужий до жінки, несвідомо починає повторювати її рухи та жести. Намагається лишній раз, ненароком доторкнутися до жінки і використовує для цього будь-яку можливість. Чоловік намагається "випадково" зачепити дівчину чи жінку, проходячи повз неї, торкнутися руки рукою тощо. Дивиться крадькома, але уникає прямого погляду. Чоловік намагається знайти можливість лишній раз подивитися на об'єкт своєї закоханості. І дивиться на неї до тих пір, поки вона цього не бачить. А щойно закоханого «зловили» на цьому, він одразу відводить погляд. Хвилюється. Яким би спокійним та стійким не був чоловік, перебуваючи поряд зі своєю симпатією, він починає хвилюватися. І часто це хвилювання дуже помітне. Сміється навіть над невдалими жартами. Щоб перевірити, чи закоханий у вас чоловік, пожартуйте з ним невдало. Якщо чоловік засміявся, хоча жарт явно не заслуговував на таку реакцію, то не виключено, що ви подобаєтеся співрозмовнику. Втім, можливо, чоловік так зреагував із ввічливості. Демонстрація байдужості. Чи помічали ви коли-небудь за чоловіками наступні дії: спілкуєтеся і начебто навіть зближуєтеся, але раптово чоловік починає віддалятися. Так відбувається часом через те, що чоловік раптом усвідомлює власні почуття до жінки. Наляканий власними почуттями, він починає демонструвати байдужість, або навіть спершу ігнорувати жінку, в яку закохався. Змінює зовнішність та поведінку. Закохані чоловіки нерідко міняють свій гардероб, починають стежити за модою, відвідувати тренажерний зал інше.

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