Які техніки фарбування омолоджують одразу на 10 років: шість трендових варіантів

А чи знали ви, що за допомогою фарбування волосся можна омолодитися одразу на 10-15 років? Для цього лише треба підібрати правильний відтінок, який би відповідав вашому кольоротипу. З визначенням підходящого кольору волосся допоможе будь-який спеціаліст. А стилісти у свою чергу рекомендують аж шість варіантів трендового фарбування на літо 2024, які допоможуть вам кардинально омолодитися й повністю оновити свій образ.

Червоні відтінки

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Такий варіант фарбування буде ідеальним вибором для шатенок та брюнеток. Це можуть бути насичені мідні кольори, червоні й теплі каштанові. А щоб додати об’єму вашому волоссю, можна вибирати фарбування в техніці балаяж, так локони набудуть текстури та гратимуть переливами.

Такий теплий відтінок зможе вигідно підкреслити виразність погляду, замаскує вікові зміни на шкірі обличчя, надасть свіжості та грайливості загальному образу.

Мелірування

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Ця техніка фарбування створює візуальний ефект омолодження. Тому ви однозначно скинете років 10 і стенете неймовірно привабливою. Мелірування закриває багато проблем, що пов’язані з віковими змінами – маскує сивину та зморшки, увиразнює вилиці, робить волосся візуально густішим і здоровішим.

Мелірування підходить до будь-якої структури та довжини волосся. Головне, щоб кольори були максимально природними і відповідали вашому кольоротипові.

Карамельний відтінок

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Такий колір підійде як блондинкам, так і брюнеткам, які можуть додати цей колір до основного відтінку волосся. Карамельний буде ідеальним у поєднанні з більш темними кольорами у техніці балаяж, також він бездоганно грає моно. До того ж, наразі цей колір перебуває на піку трендів, тому час обирати саме його.

Карамельний колір надає волоссю додаткового об’єму, пом’якшує риси обличчя і ніби стирає зморшки на шкірі.

Теплий блонд

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Блондинкам досить важко підтримувати ідеальний колір свого волосся, це потребує багато часу та зусиль. Стилісти рекомендують відмовлятися від холодного блонду, особливо жінкам, яким за 40. Оскільки він старить і підкреслює всі вікові зміни на шкірі обличчя та шиї. Натомість експерти радять всі відтінки теплого блонду – карамельний, медовий, світло-каштановий тощо. Такі кольори омолоджують шкіру, роблять волосся більш густим та об’ємним, підкреслюють природну красу.

Контуринг

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Ця техніка фарбування наразі набирає шаленої популярності у світі. Вона підходить усім, хто не хоче повністю фарбувати волосся. За допомогою контурингу можна приховати сивину, додати нових відтінків, що допоможе оновити образ і підкреслити свою досконалість.

Фарбування на два тони

Які техніки фарбування омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Один із секретів омолодження за допомогою фарбування – це додати чи відняти два тони від свого природнього кольору. У такий спосіб можна кардинально оновити свій аутфіт, просто увиразнивши відтінок волосся. Варто лише пам’ятати, що не слід фарбуватися у більш темний, бо можна підкреслити всі вікові зміни на обличчі. Двох тонів буде цілком достатньо, щоб зробити свій образ неперевершеним.

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