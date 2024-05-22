"Забудьте про моє існування!": в ефірі у Соловйова пересварилися пропагандисти (відео)

В ефірі росТБ між пропагандистами почалася сварка, внаслідок якої один із "експертів" висунув претензію до Соловйова. Останній заволав, що гість "має нахабство звинувачувати його у брехні". Після цього ведучий попросив опонента "забути про його існування" й залишити студію, пригрозивши судом.

Про це написав журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандисти пересварилися у прямому ефірі

"Усього найкращого!"

Як зазначив Соловйов, гість, з яким у нього розпочалася перепалка, після кожної передачі роздає оцінки кожному з "експертів". Натомість пропагандиста звинуватили у брехні. Мовляв, не було такого ніколи.

"Віталій Анатолійович, я боюся, нам з вами доведеться розлучитися. Якщо ви маєте нахабство звинувачувати мене у брехні, ви або не дуже добре розумієте, що говорите, або ви остаточно перестали розуміти значення слів. Я прошу вас заспокоїтися і забути про моє існування", – вигукнув Соловйов.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі повідомив про "вбивство" президента Ірану Ебрагіма Раїсі, що скоїв агент Мосада Елі Коптер. Насправді ж – це просто розбите на дві частини слово "гелікоптер" англійською мовою.

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